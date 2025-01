Νέα Ορλεάνη: Ο φερόμενος δράστης δεν ενήργησε μόνος – Στους 15 νεκρούς ο απολογισμός

Σε περιοχή γνωστή ως δημοφιλής προορισμός για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, «επέστρεψε η τρομοκρατία», όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Νέας Ορλεάνης. Οι πρωτοχρονιάτικοι εορτασμοί μετατράπηκαν στον απόλυτο εφιάλτη για τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στη «γαλλική συνοικία» της οδού Μπέρμπον του αμερικανικού νότου. Λίγο πριν από τα ξημερώματα της Τετάρτης ένα μικρό φορτηγό έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πεζούς, επί της τουριστικής οδού Μπέρμπον, αφήνοντας τουλάχιστον 15 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ο ιατροδικαστής της Νέας Ορλεάνης, Dr. Dwight McKenna, δήλωσε ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για τη διενέργεια νεκροψιών. Μόλις γίνουν αυτές και ειδοποιηθούν οι συγγενείς, οι αρχές θα δώσουν στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων.

New video shows police allegedly giving CPR to the New Orleans attacker pic.twitter.com/zoRYRyiWra

Ο ύποπτος αναγνωρίστηκε ως ο 42χρονος Shamsud Din Jabbar, σύμφωνα με δύο ομοσπονδιακούς αξιωματούχους που μίλησαν στον αμερικανικό εταίρο του BBC, CBS News.

BREAKING:



The New Orleans attacker is Shamsud Din Jabbar.



Born in Texas. Served in the US Army.



Via @karol pic.twitter.com/YQrzJAiKFd