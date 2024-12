Μπλέικ Λάιβλι: Μήνυσε τον συμπρωταγωνιστή της Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση

Η Μπλέικ Λάιβλι, η Αμερικανίδα ηθοποιός έχει κινηθεί νομικά εναντίον του συμπρωταγωνιστή της και σκηνοθέτη Τζάστιν Μπαλντόνι κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση.

Η Μπλέικ Λάιβλι ισχυρίστηκε ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επιτυχημένης ταινίας τους «It Ends with Us», δημιούργησε πολύ ανασφαλή ατμόσφαιρα στο πλατό και έφερε στο προσκήνιο τους παλαιότερους αγώνες του για τον εθισμό του στο πορνό.

Πολλούς μήνες μετά τις φήμες για διαφωνία στα γυρίσματα υποστήριξε ότι μετά την «άσχημη» συμπεριφορά του Μπαλντόνι «πίσω από τις κλειστές πόρτες υπέφερε από θλίψη, φόβο, τραύμα και ακραίο άγχος».

Στην κατάθεση στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνιας, διατυπώθηκε ένας κατάλογος με 30 αιτήματα σχετικά με την υποτιθέμενη παραβατική συμπεριφορά των συναδέλφων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν την παραγωγή της ταινίας.

Μεταξύ αυτών, η κ. Λάιβλι, 37 ετών, ζήτησε να μην υπάρξει πλέον καμία αναφορά στον προηγούμενο «εθισμό στην πορνογραφία» του κ. Μπαλντόνι στην κ. Λάιβλι ή σε άλλα μέλη του συνεργείου, καμία περιγραφή των δικών τους γεννητικών οργάνων στην και «καμία προσθήκη σκηνών σεξ, στοματικού σεξ ή κορύφωσης on camera από την BL [Blake Lively] εκτός του πλαισίου του σεναρίου που η Μπλέικ Λάιβλι, ενέκρινε κατά την υπογραφή της στο έργο», αναφέρει η καταγγελία.

Η πρωταγωνίστρια απαίτησε επίσης να σταματήσει ο κ. Μπαλντόνι να λέει ότι μπορεί να μιλήσει με τον νεκρό πατέρα της.

Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, ανέφερε στο PEOPLE ότι το πρόβλημα της Λάιβλι ήταν να «διορθώσει την αρνητική της φήμη» ενώ δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί της είναι «ψευδείς, εξωφρενικές και σκόπιμα κολακευτικές με πρόθεση να πληγωθεί δημόσια».

