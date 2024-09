Μια χειραψία με άνδρα που είχε ουσία στο χέρι του, οδήγησε του Ισραηλινούς στον Νασράλα – Τι αναφέρει δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα από την επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό.

Δημοσιογράφος του Ισραήλ, που επικαλείται το δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας, AlHadath, αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ έφτασε στο καταφύγιο του Χασάν Νασράλα.

🚨 The Saudi @AlHadath: A man who met with Hezbollah’s Nasrallah smeared his hand with a substance that Israel could track, and thats how Israel verified Nasrallah was at the bunker https://t.co/L7lMAb90fq