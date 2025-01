Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε βομβαρδισμό του Ισραήλ σε καταυλισμό στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα Παλαιστινίους σε καταυλισμό στον οποίο βρίσκονται οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί σε σκηνές στη νότια Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, δήλωσαν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του θυλάκου.

Τα θύματα, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν μέσα σε σκηνή στο Αλ Μαουάσι, ζώνη που έχει χαρακτηριστεί «ανθρωπιστική», στη δυτική Χαν Γιούνις, σύμφωνα με τραυματιοφορείς.

#BREAKING IDF airstrike in Gaza’s Al-Mawasi kills 10, including women and children. pic.twitter.com/DiacpyocD0

Άλλοι τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, κατά τις ίδιες πηγές. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κανένα σχόλιο από πλευράς του ισραηλινού στρατού.

Ο γενικός διευθυντής της αστυνομίας της Γάζας Μαχμούντ Σάλαχ και ο υποδιευθυντής του, ο Χούσαμ Σαχουάν, σκοτώθηκαν κατά το αεροπορικό πλήγμα, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Aqsa TV, ο οποίος ελέγχεται από τη Χαμάς.

🚨New tent massacre



10 displaced persons have been KILLED and 15 others WOUNDED in #Israeli_bombing of Al Mawasi area! pic.twitter.com/SjXhLfoSIR