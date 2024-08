Μέση Ανατολή: Ολοκληρώθηκαν προσωρινά οι συνομιλίες για εκεχειρία στη Γάζα – Η Χεζμπολάζ απειλεί το Ισραήλ

Oι συνομιλίες στο Κατάρ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ολοκληρώθηκαν και η ισραηλινή αντιπροσωπεία θα επιστρέψει στο Ισραήλ απόψε. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, οι συζητήσεις ήταν καλές και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ των μερών σε επίπεδο τεχνοκρατών και θα ακολουθήσει νέα σύνοδος κορυφής.

Την ώρα που διεξάγονταν οι συνομιλίες στο Κατάρ, η λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανήρτησε βίντεο που δείχνει δίκτυο υπόγειων τούνελ και μεγάλους εκτοξευτές πυραύλων, τροφοδοτώντας τους φόβους για γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στην σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση και το Ισραήλ.

Ανταπόκριση – Ισραήλ: Κωστής Κωνσταντίνου

Σε κοινή δήλωση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που καλύπτει τα εναπομείναντα κενά μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κύριες διαφορές παραμένουν στο θέμα της παραμονής των δυνάμεων των IDF στον άξονα της Φιλαδέλφειας, στα σύνορα Γάζας – Αιγύπτου και στον τρόπο που θα διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν θα μετακινηθεί προς τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

To τελευταίο αφορά τη διατήρηση του διαδρόμου Νέτζερ με τη δημιουργία του οποίου το Ισραήλ έκοψε τη Γάζα στα δύο προκειμένου να μην μπορούν οι της Χαμάς να κινούνται προς το Βορρά όπως είχε γίνει μετά τους πρώτους μήνες του πολέμου. Το Ισραήλ συζητά το διάδρομο Φιλαδέλφεια αλλά επιμένει στη διατήρηση του Νέτζερ.

Η επόμενη σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος της επόμενης εβδομάδας στο Κάιρο και μέχρι τότε θα συνεχίζονται οι επαφές των τεχνοκρατών.

Απόψε ανακοινώθηκε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα φτάσει στο Ισραήλ την Κυριακή για διήμερη επίσκεψη. Υπενθυμίζεται ο Μπλίνκεν επρόκειτο να φθάσει αυτή την εβδομάδα, αλλά η επίσκεψή του αναβλήθηκε για μετά τη σύνοδο κορυφής στη Ντόχα και πιθανότατα από φόβο για επίθεση από το Ιράν ή τη Χεζμπολάχ, όπως αναφέρουν ισραηλινά Μέσα. Αναμένεται να επισκεφθεί και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Παρέμβαση από το Λευκό Οίκο υπήρξε μετά τα έκτροπα ακροδεξιών χθες στη Δυτική Όχθη και το θάνατο ενός Παλαιστινίου. Oι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν το Ισραήλ να παρέμβει άμεσα και να μεριμνήσει για την ασφάλεια όλων. Το θέμα προκάλεσε οργή και εντός του Ισραήλ.

Τα περιστατικά αυτά εκδηλώνονται σχεδόν πάντα μετά από επιθέσεις Αράβων όπως η βίαιη επίθεση σε μια Εβραία και τα τέσσερα της παιδιά προχτές, όμως ο (Εβραίος) Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της περιοχής αφήνει να νοηθεί ότι οι επιθέσεις χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για αυτές τις εγκληματικές ενέργειες.

Για την τελευταία δε είπε ότι οι δράστες δεν ήταν καν από την περιοχή αλλά ακροδεξιοί από αλλού και ζήτησε άμεσα μέτρα από τον στρατό και την αστυνομία. Με αηδιάζουν όπως και την υπόλοιπη χώρα είπε, χαρακτηρίζοντάς τους μασκοφόρους και εγκληματίες.

Παρόμοιο κλίμα καταγράφεται σε όλα σχεδόν τα Μέσα Ενημέρωσης.

Το βίντεο διάρκειας 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων δείχνει μέλη της Χεζμπολάχ να μετακινούνται μέσα σε φαρδιά φωτισμένα τούνελ, που είναι σκαμμένα στον βράχο, χρησιμοποιώντας μηχανές και άλλα οχήματα.

If you think Hamas has tunnels, you haven't seen Hezbollah’s!

“Imad 4 tunnel”, released today. pic.twitter.com/sWSxPQCrMj