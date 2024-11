Μεσανατολικό: Σε συνεχής επαφή με Τραμπ ο Νετανιάχου – Τρεις φορές συνομίλησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι είχε συνομιλίες με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τρεις φορές κατά τις τελευταίες ημέρες με στόχο την ενίσχυση της ισχυρής συμμαχίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

«Ήταν πολύ καλές και πολύ σημαντικές συνομιλίες. Συμφωνούμε απολύτως με κάθε πτυχή της ιρανικής απειλής και του κινδύνου που αυτή συνιστά. Βλέπουμε επίσης τις μεγάλες ευκαιρίες ενώπιον του Ισραήλ στον τομέα της ειρήνης και επέκτασής της και σε άλλους τομείς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου.

