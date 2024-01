Μεσανατολικό: Άμεση εκεχειρία στη Γάζα ζητά ο Γκουτέρες

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε σήμερα «άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από 100 και πλέον ημέρες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

“Συνεχίζουμε να ζητούμε ταχεία, ασφαλή, απρόσκοπτη, διευρυμένη και συνεχή πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας”, δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες σε ομιλία του ενώπιον των δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι “τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συλλογική τιμωρία που επιβλήθηκε στον παλαιστινιακό λαό”.

“I am profoundly worried by what is unfolding.”



