Μεξικό: Τουλάχιστον 10 νεκροί από ένοπλη επίθεση σε μπαρ

Ένοπλοι έφτασαν σε μπαρ στο κεντρικό Μεξικό και άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας δημοσιεύτηκαν από τοπικά ΜΜΕ και δείχνουν του δράστες να πηδούν από όχημα και να εισβάλουν στο χώρο ενώ οι πελάτες τρομοκρατημένοι τράπηκαν σε φυγή ή έπεσαν στο πάτωμα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του τμήματος δημόσιας ασφάλειας της πόλης, η επίθεση σε μπαρ στο κέντρο της πόλης Queretaro είχε ως αποτέλεσμα δέκα νεκρούς και τουλάχιστον επτά τραυματίες.

