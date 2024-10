Μεξικό: Σύλληψη ρεκόρ για ναρκωτικά από το Πολεμικό Ναυτικό – Τέθηκαν υπό κράτηση 23 άτομα

Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή ότι έθεσε υπό κράτηση 23 άτομα στη μεγαλύτερη σύλληψη ναρκωτικών όλων των εποχών, κατάσχοντας περίπου 8,4 χιλιάδες κιλά παράνομου φορτίου σε μια επιχείρηση στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της χώρας στον Ειρηνικό.

The Mexican Navy seized over eight tons of illicit cargo and detained 23 people along the Pacific Coast of Mexico in a complex operation that involved six different maritime interdictions which included one narco submarine. pic.twitter.com/Lu1IwgcfAU