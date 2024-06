Μεξικό: Σφοδρές συγκρούσεις των καρτέλ κοκαΐνης αναγκάζουν χιλιάδες κατοίκους στην Τσιάπας να εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Οι μεξικανικές αρχές μετακίνησαν για λόγους ασφαλείας σε καταφύγια περισσότερους από 4.000 κατοίκους ενός οικισμού της πολιτείας Τσιάπας στο νότιο Μεξικό, οι οποίοι δεν τολμούσαν να βγουν από τα σπίτια τους μετά από αρκετές ημέρες βίας στην περιοχή, που αποδίδονται στο οργανωμένο έγκλημα.

Η πολιτειακή εισαγγελία της Τσιάπας σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «διέσωσε 4.187 ανθρώπους» από τον οικισμό Τίλα, οι οποίοι “έμεναν κρυμμένοι στα σπίτια τους μετά τις πράξεις βίας που σημειώνονταν στο χωριό τους”. Η κρατική υπηρεσία προσθέτει ότι επιθεώρησε 17 ακίνητα που κάηκαν, τόσο κατοικίες, όσο και καταστήματα, ενώ εντόπισε και δύο νεκρούς, ένας εκ των οποίων ήταν ανήλικος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη του Στρατού και της Εθνοφρουράς.

Αν και οι αρχές δεν διευκρινίζουν τις πράξεις βίας, αναφορές στον μεξικάνικο τύπο κάνουν λόγο για ένοπλους άνδρες που έφτασαν στο χωριό πυροβολώντας και βάζοντας φωτιά σε σπίτια και επιχειρήσεις για αρκετές ημέρες.

Η βία έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα στην Τσιάπας λόγω του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εγκληματικών συμμοριών στο Μεξικό, των ισχυρών καρτέλ ναρκωτικών του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν και της Σιναλόα.

Σύμφωνα με το κέντρο ανάλυσης Insight Crime, η διαμάχη αφορά τον έλεγχο των παραμεθόριων περιοχών, που είναι κλειδί για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, αλλά και μεταναστών, οι οποίοι διασχίζουν το Μεξικό για να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Political assassinations are just one way crime groups and other powerbrokers try to influence elections in Mexico. At this rate, the current campaign season may turn out to be the country's deadliest as political violence stretches from Guerrero to Michoacán and Chiapas. pic.twitter.com/bKazizJa1m