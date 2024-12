Μεξικό: Κατασχέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα φαιντανύλης στην ιστορία της χώρας – Ανέρχεται σε 1.100 κιλά

Οι μεξικανικές υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν σήμερα (4/12) ότι κατέσχεσαν τη μεγαλύτερη ποσότητα φαιντανύλης στην ιστορία της χώρας. Πρόκειται για 1.100 κιλά του συνθετικού οπιοειδούς, τα οποία εντοπίστηκαν στην πολιτεία Σιναλόα.

Security Ministry Omar García Harfuch announced Tuesday that federal authorities had completed the largest fentanyl bust in Mexican history, seizing more than 1,000 kilograms of the synthetic opioid in the northern state of Sinaloa.



Full story on MND. https://t.co/sdktp5EGVy