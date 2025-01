Μαυροβούνιο: Σε 12 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός της επίθεσης σε εστιατόριο – Αυτοπυροβολήθηκε ο δράστης

Σε 12 ανήλθε ο απολογισμός των νεκρών από τα πυρά του 45χρονου Άκο Μαρτίνοβιτς στην πόλη Τσετίνιε του Μαυροβουνίου. Μεταξύ των θυμάτων είναι παιδιά ηλικίας 11 και 7 ετών, ενώ άλλα τέσσερα έχουν τραυματιστεί.

Ο ύποπτος «σκότωσε ακόμη και ανήλικους από την οικογένεια Βούλετιτς», στην οποία ανήκει το εστιατόριο, όπου άνοιξε πυρ χρησιμοποιώντας πυροβόλα όπλα. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε.

🇲🇪🚨 NEW: A gunman named Aco Martinovic carried out a deadly attack in the town of Cetinje, Montenegro, leaving seven people dead, including two children aged 11 and 7, and injuring four others. The incident occurred when Martinovic entered a bar and opened fire on a crowd.



