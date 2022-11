Μασκ: Οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι να υποστηρίξουν τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Έλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος νέος ιδιοκτήτης του Twitter, κάλεσε τη Δευτέρα τους ψηφοφόρους των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους, την παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών.

“Η εξουσία που μοιράζεται περιορίζει τις χειρότερες υπερβολές και των δύο κομμάτων, γι’ αυτό συνιστώ να ψηφίσετε για ένα ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο, δεδομένου ότι η Προεδρία είναι Δημοκρατική”, έγραψε ο Μασκ στο Twitter στους 114 εκατομμύρια ακολούθους του.

“Οι σκληροπυρηνικοί Δημοκρατικοί ή οι Ρεπουμπλικάνοι δεν ψηφίζουν ποτέ την άλλη πλευρά, οπότε οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι είναι αυτοί που στην πραγματικότητα αποφασίζουν ποιος είναι επικεφαλής!” έγραψε σε άλλο tweet.

Hardcore Democrats or Republicans never vote for the other side, so independent voters are the ones who actually decide who’s in charge!

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022