Μαϊάμι: Κατάρρευση πολυκατοικίας – Φόβοι για νεκρούς

Αποκολλήθηκαν ξαφνικά στις 3 τα ξημερώματα οι όροφοι της βόρειας πλευράς της πολυκατοικίας στην περιοχή Surfside του Μαϊάμι. H εφημερίδα Miami Herald προειδοποιεί ότι θα είναι πολλά τα θύματα ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από διεθνή πρακτορεία μιλούν για γυναίκα νεκρή, οκτώ τραυματίες στο νοσοκομείο και διάσωση 10χρονου αγοριού.

NOW: Partial-building collapse in Surfside Florida near Miami Beach. Miami/Dade Fire and Rescue Team searching for bodies. This is horrific.pic.twitter.com/pwLy5fepR0 — Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) June 24, 2021

Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την κατάρρευση του 12 όροφου κτιρίου Champlain Towers South, που βρίσκεται κοντά στην 88η οδό και τη λεωφόρο Collins στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα.

Εικόνες και βίντεο αναρτήθηκαν από την περιοχή που μοιάζει σα να έχει βομβαρδιστεί με βουνά από χαλάσματα στη γωνία της λεωφόρου Collins.

Update to this tweet: the building is in Surfside, north of Miami Beach. We just arrived on scene. Standby for live reports all morning on @CBSMiami https://t.co/Jl1NBgNirs — Brooke Shafer (@BrookeShaferTV) June 24, 2021

Μάρτυρες αναφέρουν ότι άκουσαν ανθρώπους να ουρλιάζουν κάτω από τα ερείπια.

Η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι περισσότερες από 80 μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ομάδων διάσωσης, βρισκόταν στη σκηνή με τη βοήθεια άλλων πυροσβεστικών υπηρεσιών.

«Η Πυροσβεστική σώζει τώρα ανθρώπους από μπαλκόνι», μεταδίδει το BBC.