Μ. Ανατολή: Πρωτοβουλίες για διατήρηση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός

Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, της ισλαμιστικής παράταξης που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή στις 02:00 τα ξημερώματα. Ζητούμενο τώρα παραμένει η διατήρηση της εκεχειρίας καθώς και οι δύο πλευρές έχουν ξεκαθαρίσει πως θα ανταποδώσουν πυρά σε περίπτωση νέων εχθροπραξιών. Ήδη σε διεθνές επίπεδο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την τήρηση της συμφωνίας.

Στη Λωρίδα της Γάζας ακούγονταν πυρά όπλων σε ένδειξη χαράς, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο Ισραήλ δεν ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας τουλάχιστον τα πρώτα λεπτά αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία αυτή, που θεωρητικά βάζει τέλος σε 10 ημέρες πολυαίμακτων εχθροπραξιών.

Παλαιστίνιοι βρήκαν στους δρόμους, πανηγυρίζοντας τη «νίκη της αντίστασης επί της κατοχής του Ισραήλ στη διάρκεια της μάχης “το Ξίφος της Ιερουσαλήμ”.

Όμως και οι δύο πλευρές έχουν διαμηνύσει πως θα ανταποδώσουν εάν η συμφωνία παραβιαστεί από την άλλη πλευρά. Η Αίγυπτος, η οποία μεσολάβησε για να κλειστεί η συμφωνία, ενημέρωσε πως θα αναπτύξει δύο αντιπροσωπείες για να επιτηρούν την εφαρμογή της.

O πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ- Σίσι αποστέλλει δύο αντιπροσωπείες ασφαλείας στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη, για να συμβάλουν στην τήρηση της εκεχειρίας.

Ο Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο περί «αληθινής ευκαιρίας» ώστε τα αντίπαλα μέρη να προχωρήσουν προς την ειρήνευση.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Αντ. Μπίλνκεν θα περιοδεύσει στη Μέση Ανατολή «τις προσεχείς ημέρες», επιβεβαίωσε ο ίδιος μέσω Twitter, μερικές ώρες αφού τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από ένδεκα ημέρες πολυαίμακτων εχθροπραξιών.

I will be traveling to the region in the coming days and look forward to meeting the Foreign Minister and other Israeli, Palestinian, and regional leaders.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 21, 2021