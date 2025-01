Λος Άντζελες: Νέα προειδοποίηση για ζώνες κινδύνου λόγω ενίσχυσης των ανέμων – Στεγαστική κρίση «προ των πυλών»

Ο 25ος θάνατος από τις πυρκαγιές επιβεβαιώθηκε από το ιατροδικαστικό γραφείο του Λος Άντζελες, ενώ δεκατρία άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά του ‘Ιτον, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 14.000 στρέμματα και έχει περιοριστεί κατά 35% από τους πυροσβέστες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν εκ νέου για «ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς», δίνοντας έμφαση στα βορειοδυτικά, καθώς είναι πιθανό οι άνεμοι να φτάσουν στα 113 χλμ/ώρα.

Σε σύγκριση με τις συνθήκες της περασμένης εβδομάδας, οι άνεμοι είναι «ασθενέστεροι αλλά ακόμα ισχυροί», προειδοποιεί το NWS. Περιοχές στα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες – συμπεριλαμβανομένων των Simi Valley και Thousand Oaks – έχουν κριθεί ιδιαίτερα επικίνδυνες, ενώ βελτίωση των συνθηκών προβλέπεται αργότερα την Πέμπτη.

Πιο δυτικά, η πυρκαγιά στο Παλισεϊντς έχει κάψει περισσότερα από 23.000 στρέμματα και η κατάσβεση υπολογίζεται στο 18%,

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν υπό την εντολή εκκένωσης. Την Τρίτη, η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας περιέγραψε τις σκηνές ως «αδιανόητες», με 10.000 οικογένειες «να έχουν χάσει τα πάντα».

Δεν υπήρχε «κανονική βροχή στη νότια Καλιφόρνια» για περισσότερες από 250 ημέρες, είπε ο Τσαντ Ογκάστιν στο σημερινό πρόγραμμα του BBC Radio 4, καθώς αναζητούνται τα αίτια της πύρινης λαίλαπας. Μελέτη από το « Climameter » κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια συνδέει τις εύφλεκτες μετεωρολογικές συνθήκες με την κλιματική αλλαγή.

Στεγαστική κρίση: Το μέσο ενοίκιο ήταν ήδη στα 2.800 $

Η περιοχή του Λος Άντζελες έχει ήδη μια από τις πιο ακριβές αγορές ακινήτων στις ΗΠΑ. Και με χιλιάδες εκτοπισμένους η στεγαστική κρίση χαρακτηρίζεται αναπόφευκτη.

“The occupants of 10,000 homes have lost absolutely everything”@skydavidblevins reports from Santa Anita Park, where locals are donating essentials to support fire victims.https://t.co/HVgss8qK3x



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/RkJsXNBdfL — Sky News (@SkyNews) January 11, 2025

Η Καλιφόρνια έχει νόμο που εμποδίζει τους ιδιοκτήτες να αυξήσουν τα ενοίκια περισσότερο από 10% αφού ο κυβερνήτης κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια Ρομπ Μπόντα προειδοποιεί ότι το «αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση έως και ενός έτους και πρόστιμα».

Ωστόσο, το μέσο ενοίκιο στην πόλη του Λος Άντζελες, για όλους τους τύπους σπιτιών – είτε πρόκειται για μονοκατοικίες είτε για διαμερίσματα, ήταν επί του παρόντος περίπου 2.800 $ σύμφωνα με την εταιρεία χρηματιστηρίων ακινήτων Zillow.

«Τραγική» είναι η παρανόηση ότι όλοι οι πυρόπληκτοι είναι εύποροι, σύμφωνα με τον Πιτ Μπράουν, εκπρόσωπο του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής, Τράσι Παρκς. Πολλά θύματα των πυρκαγιών Palisades αγόρασαν τα σπίτια τους πριν από δεκαετίες, πιθανώς για τιμές έως και 25.000 $, είπε στο BBC. «Ο πλούτος τους ήταν μόνο αυτό το σπίτι», πρόσθεσε.

Στον αντίποδα, η λίστα των επωνύμων του Χόλυγουντ, μεταξύ αυτών οι Anthony Hopkins, Billy Crystal, Adam Brody and Milo Ventimiglia, Billy Crystal, Jeff Bridges and Mel Gibson.

Are you curious to know the list of celebrities who have sadly lost their homes in the California wildfires? 🏡🔥 pic.twitter.com/1VoP4XSrSR — Curious Minds (@CuriousMindsHub) January 12, 2025

