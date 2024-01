Λονδίνο: Με μήνυμα την ενότητα οι εορτασμοί για την έλευση του νέου έτους

Εκατό χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στις όχθες του Τάμεση για να δουν τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα που φώτισαν τη βρετανική πρωτεύουσα τα μεσάνυχτα. Η φράση «London: A Place for Everyone» (Λονδίνο: Ένα Μέρος για τον Καθένα) γράφτηκε στον ουρανό πάνω από τα πλήθη πριν αρχίσει μια επίδειξη πυροτεχνημάτων που κράτησε σχεδόν 15 λεπτά. Εκτός από πυροτεχνήματα για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν και ντρόουνς για να σχηματιστούν τα μηνύματα γύρω από την εμβληματική Ρόδα του Λονδίνου, το London Eye.

Όσοι τυχεροί κατάφεραν να πάρουν εισιτήριο απόλαυσαν τα περίπου 12.000 εντυπωσιακά πυροτεχνήματα με το θέμα της βραδιάς να είναι η Ενότητα.

Το έναυσμα έδωσε το ρολόι του Big Ben με τα εμβληματικά χτυπήματα να σημαίνουν μεσάνυχτα συμπληρώνοντας έναν αιώνα από την πρώτη φορά που μεταδόθηκαν ζωντανά στη χώρα για πρώτη φορά μέσω ραδιοφώνου.

To κόστος της βραδιάς τις προηγούμενες χρονιές ήταν στα 2 εκ. στερλίνες και αναμένεται περίπου να είναι το ίδιο και φέτος. Το εισιτήριο κοστίζει 20 στερλίνες και έχει μπει για λόγους ασφαλείας και για την κάλυψη του κόστους.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο από τους εορτασμούς στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, εξηγώντας τα μηνύματα που πέρασαν από την οθόνη.

