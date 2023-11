Λονδίνο: Δημόσια αντιπαράθεση για τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις το «Σαββατοκύριακο μνήμης» – Παρέμβαση Σούνακ

Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Δημάρχου του Λονδίνου Σαντίκ Καν και του υπουργού Ασφαλείας Τομ Τούγκενατ σχετικά με την απαγόρευση μιας φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης στο Γουάιτχολ την Ημέρα της Εκεχειρίας (11 Νοεμβρίου).

Ο Ρίσι Σούνακ έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση με την οποία καταδικάζει τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις και ζητά από την υπουργό Εσωτερικών «να στηρίξει» τον αρχηγό της Αστυνομίας να κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσει την ιερότητα της Ημέρας Εκεχειρίας και της Κυριακής Μνήμης».

Ο πρώην στρατιωτικός κ. Τούγκενατ είπε ότι μια τέτοια πορεία δεν θα ήταν «κατάλληλη» για τη συγκεκριμένη μέρα και αποκάλυψε ότι είχε ήδη γράψει στον Δήμαρχο του Λονδίνου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Γουέστμινστερ καθώς και στον Επίτροπο της αστυνομίας Σερ Μαρκ Ρόουλι εκφράζοντας την αντίθεση του με την προγραμματισμένη διαδήλωση.

«Για εμένα και τους συναδέλφους βετεράνους, η 11η Νοεμβρίου δεν είναι απλώς μια άλλη μέρα, δεν είναι απλώς μια μέρα μνήμης, είναι μια μέρα θλίψης», είπε ο κ. Τούγκενατ στο Times Radio.

Όμως ο κ. Καν κατηγόρησε τον υπουργό ότι «παίζει πολιτική» καθώς ο ίδιος δεν είχε τη δύναμη να σταματήσει τη διαμαρτυρία. Ο Δήμαρχος προέτρεψε μάλιστα τους πολίτες που σκέφτονται να διαδηλώσουν την Ημέρα Εκεχειρίας να «καταλάβουν τη σημασία αυτού του Σαββατοκύριακου για ολόκληρη τη χώρα».

Η Ημέρα Εκεχειρίας στις 11 Νοεμβρίου είναι η επέτειος από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και είναι επίσης γνωστή ως Ημέρα Μνήμης.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα σχεδιάζουν να βγουν στους δρόμους του Λονδίνου την Ημέρα Εκεχειρίας το Σάββατο 11 Νοεμβρίου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις της για να εμποδίσει πιθανή διακοπή των εκδηλώσεων μνήμης το Σαββατοκύριακο εξαιτίας φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων.

We're aware of media reporting and social media commentary suggesting next weekend's remembrance events could be disrupted by protest.



As we set out in the update below, we will do everything in our power to ensure this does not happen. pic.twitter.com/dwfQzvlIlz