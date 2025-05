Λιβύη: Σφοδρές συγκρούσεις ένοπλων ομάδων στην Τρίπολη – Έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν σπίτια τους

#Libya – #Breaking (2)

Armed clashes between factions following earlier assassination of #SSA chief Ghnewa #Kikli in southern #Tripoli; authorities suspend universities, move air traffic from #Mitiga to Misrata, order stay-at-home.#ليبيا #غنيوة_الككلي #معيتيقة pic.twitter.com/sBD02dSFOR