Live – Σφυροκοπείται η Γάζα: Παραδοχή από Χαμάς για μάχες εντός του θύλακα – Δεν είναι η μεγάλη επιχείρηση που αναμένεται, λέει το Ισραήλ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι σφοδροί βομβαρδισμοί στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, με τους Ισραηλινούς να χτυπούν από στεριά, αέρα και θάλασσα. Ήδη, Παλαιστινίοι στη Γάζα αναφέρουν ότι οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των αρμάτων μάχης, επιχειρούν εντός του θύλακα. Υπάρχουν αναφορές για ανταλλαγές πυρών μεταξύ στρατιωτών και ενόπλων.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Al Qassam, λένε ότι οι πόλεις Σντερότ, Ασκελόν και Ασντότ του νότιου Ισραήλ στοχοποιούνται με «ομοβροντία από πυραύλους».

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε την Παρασκευή ότι πολεμά τις ισραηλινές δυνάμεις σε δύο περιοχές εντός της Γάζας. «Είμαστε αντιμέτωποι με μια ισραηλινή χερσαία εισβολή στο Beit Hanoun (στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας) και στο ανατολικό Bureij (στο κέντρο) και βίαιες εμπλοκές λαμβάνουν χώρα στο έδαφος», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Ταξιαρχίες Ezzedine al-Qassam. Νωρίτερα η Χαμάς δήλωσε ότι «τα λείψανα των στρατιωτών του Νετανιάχου θα τα καταπιεί η γη της Γάζας».

Η Χαμάς «θα πληρώσει για τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας και απόψε ξεκινάμε την εκδίκηση», δήλωσε ένας σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μαρκ Ρεγκέβ. «Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας», συνέχισε.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις:

Το Ισραήλ «μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο» στη Λωρίδα της Γάζας και το αποτέλεσμα θα είναι μια «ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν πάντως στο ABC News ότι η αποψινή χερσαία εισβολή στη Γάζα δεν είναι μεγάλης κλίμακας επίθεση. Μια ανώνυμη αμερικανική πηγή δήλωσε στο δίκτυο ότι η επιχείρηση είναι περιορισμένη. Και ο εκπρόσωπος του IDF Peter Lerner λέει ότι η τρέχουσα δράση δεν είναι η μεγάλη επιχείρηση που αναμένεται. Η παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν θα διακοπεί, πρόσθεσε.

🇮🇱🇵🇸 Over the past hour, Palestinian and Israeli media are reporting that the Israeli Air Force (IAF) has launched what appears to be the most VIOLENT and MASSIVE BOMBING campaign against targets inside the Gaza Strip.

pic.twitter.com/qExKaNUwnk