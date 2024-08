Λίβανος: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στη Ναμπατία

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών, στην πόλη Ναμπατία του νοτίου Λιβάνου, καθώς σύμφωνα με τοπικά μέσα πλέον ανέρχεται σε τουλάχιστον οκτώ, ενώ οι τραυματίες είναι τέσσερις.

Νωρίτερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Israel has conducted an airstrike on Wadi Kfour near Nabatiyeh in southern Lebanon, targeting a Syrian family of 12. The attack has resulted in at least 8 deaths, with several others injured, mostly women and children. pic.twitter.com/EbykEu7xOC