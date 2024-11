Λίβανος: Tουλάχιστον 55 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Πύραυλοι υπόγειων στόχων στη Βηρυτό

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές μόνο στο κέντρο της Βηρυτού άφησαν τουλάχιστον 20 νεκρούς και 66 τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, την ώρα που ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Amos Hochstein βρίσκεται στην περιοχή επιδιώκοντας διέξοδο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να δρα «με αποφασιστικότητα» εναντίον της Χεζμπολάχ, ενώ η χώρα ζητά περαιτέρω «εγγυήσεις» για το σχέδιο εκεχειρίας δύο μηνών κατά την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Χεζμπολάχ θα τερματίσει την ένοπλη παρουσία της κατά μήκος των νότιων συνόρων νότια του ποταμού Λιτάνι.

Τα χτυπήματα στις 4 το πρωί ισοπέδωσαν οκταώροφο κτίριο στο κέντρο της Βηρυτού. Σύμφωνα με τον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan, η επίθεση ήταν απόπειρα δολοφονίας του Μοχάμεντ Χαϊντάρ, ανώτατου αξιωματούχου της Χεζμπολάχ. Ωστόσο λιβανικές πηγές ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άμαχοι.

Beirut today.



Israel dropped 4 bunker buster bombs, wiping out an entire residential neighborhood in the heart of Lebanon’s capital and burying families alive as they slept in their homes.



This is a calculated massacre targeting civilians with weapons designed for annihilation.