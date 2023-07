Λίβανος: Σε “κρίσιμη κατάσταση” σε νοσοκομείο ο Χάνιμπαλ Καντάφι, γιος του Μουαμάρ

Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, γιος του Μουάμαρ Καντάφι, μεταφέρθηκε σε “κρίσιμη κατάσταση” σε νοσοκομείο του Λιβάνου, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath TV που έχει την έδρα του στο Ντουμπάι.

Επικαλούμενο πηγές, το τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι ο φυλακισμένος, που κάνει απεργία πείνας, υπέστη υπογλυκαιμικό επεισόδιο.

Ο Καντάφι ξεκίνησε απεργία πείνας στις αρχές Ιουνίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι παραμένει φυλακισμένος από το 2015, χωρίς να έχει δικαστεί.

A son of former Libyan leader Muammar Gaddafi has gone on hunger strike to protest his detention in Lebanon, his lawyer said.



Hannibal Gaddafi has been held in Lebanon for more than eight years after being abducted by Lebanese militants from Syria.https://t.co/KgPOtbtsfH pic.twitter.com/DtBK3a583y