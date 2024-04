Λίβανος: Οχτώ νεκροί από έκρηξη φιάλης αερίου σε εστιατόριο της Βηρυτού

Πυρκαγιά που προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου ήταν αιτία να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σήμερα (30/4) σε εστιατόριο της Βηρυτού, ανακοίνωσαν ο υπουργός Εσωτερικών και η πυροσβεστική υπηρεσία.

«Οκτώ θύματα πέθαναν από ασφυξία μέσα στο εστιατόριο», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI επικαλούμενο τους πυροσβέστες της Βηρυτού.

Explosion in restaurant in Beirut's Beshara El-Khoury claims the lives of eight peoplehttps://t.co/A0r4HOw7D8#AkhbarAlyawm #Lebanon