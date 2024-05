Λευκός Οίκος προς Ισραήλ: Η εισβολή στη Ράφα δεν θα επιταχύνει την ήττα της Χαμάς – «Κενός» ένας ακόμη γύρος συνομιλιών στο Κάιρο

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς αναχώρησε από το Κάιρο, και ακολούθησε η ισραηλινή αντιπροσωπεία και ο επικεφαλής της CIA, μετέδωσαν διεθνή πρακτορεία μιλώντας για νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Το Ισραήλ συνεχίζει χωρίς καμία αλλαγή στα σχέδια του για τη Ράφα και ολόκληρη τη Γάζα, δήλωσε αξιωματούχος στο Τελ Αβίβ, την ώρα που περιγράφεται ρήγμα μεταξύ Μπάιντεν – Νετανιάχου.

Η Ουάσινγκτον αναστέλει την παράδοση όπλων στο Ισραήλ, με μήνυμα αποτροπής της χερσαίας εισβολής στη Ράφα, ωστόσο στην τελευταία ενημέρωση Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας, Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν εγκαταλείπουν το Ισραήλ αλλά πιστεύουν ότι η εισβολή στη Ράφα δεν θα επιταχύνει την ήττα της Χαμάς στη Γάζα, που όπως τονίστηκε αποτελεί κοινό στόχο της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ.

Κι ενώ ολοκληρώνονται οι συζητήσεις μεταξύ Ισπανίας, Ιρλανδίας, Μάλτας και Σλοβενίας για να προχωρήσουν από κοινού στην αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους στις 21 Μαΐου, οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Ράφα είναι συνεχείς.

Η κατάσταση είναι δραματική για εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους. Τις τελευταίες μέρες πάνω από80.000 έχουν φύγει από την περιοχή, κυρίως με κατεύθυνση την Ντέιρ Αλ Μπάλα.

The situation in Gaza’s Rafah is increasingly dire as over 1.4 million Palestinians — 1 million of whom are displaced after fleeing Israel’s attacks on other parts of the besieged enclave — are now trapped in Gaza’s southernmost city and left with essentially nowhere to go.



