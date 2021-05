Λευκορωσία: Βίντεο “ομολογίας” και από τη σύντροφο του Προτάσεβιτς – Αντιμέτωπη με 12ετή ποινή φυλάκισης

Η 23χρονη Ρωσίδα σύντροφος του Ρόμαν Προτάσεβιτς, Σόφια Σαπέγκα, η οποία κρατείται στο Μινσκ ενδέχεται να κατηγορηθεί για υποκίνηση εθνικού μίσους και κοινωνικής εχθρότητας, αναφέρει το Sputnik της Λευκορωσίας, το οποίο επικαλείται κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του 130ου άρθρου του Ποινικού Κώδικα της Λευκορωσίας, η ποινή προβλέπει φυλάκιση για τις παραπάνω κατηγορίες, μέχρι και 12 έτη. Εντός της ημέρας η Σόφια Σαπέγκα αναμένεται να έχει συνάντηση με το δικηγόρο της.

Η Σαπέγκα, σύμφωνα με τον πατέρα της, κρατείται στο κέντρο κράτησης της παλιάς KGB. Όπως είπε ο δικηγορος της Αλέξανδρος Φιλάνοβιτς, πέρασε απο ανάκριση και η προφυλακισή της παρατάθηκε για δύο μήνες καθώς, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ υπάρχουν υποψίες από την πλευρά της Λευκορωσίας πως διέπραξε εγκλήματα ανάμεσα στον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2020.

Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φέρεται να “ομολογεί”. Μιλώντας γρήγορα, ευρισκόμενη εμφανώς σε δύσκολη θέση, η 23χρονη σύντροφος του Ρόμαν Προτάσεβιτς, που κρατείται στο Μινσκ, φέρεται να παραδέχεται πως δημοσιοποιούσε προσωπικές πληροφορίες για αξιωματικούς, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Στις 23 Μαϊου 2021, ταξίδεψα με το ίδιο αεροπλάνο με τον Ρόμαν Προτάσεβιτς. Είμαι επίσης συντάκτρια στο κανάλι Τelegram «Chernaya Kniga» που μεταδίδει προσωπικές πληροφορίες για εσωτερικές υποθέσεις των αξιωματικών.»

#Belarus Sofia Sapega was filmed in detention in #Minsk confessing that she is an editor of the @telegram channel "Black Book of Belarus", which reveals the information about security forces. It looks like she is repeating what she was just told to say. Chechnya-style videos pic.twitter.com/2A9yoAmSTB

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 25, 2021