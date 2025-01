Κροατία: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιόσιπ Ντάμπρο μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον δείχνει να πυροβολεί μέσα από αυτοκίνητο

Ο αντιπρόεδρος της κροατικής κυβέρνησης Γιόσιπ Ντάμπρο παραιτήθηκε χθες Σάββατο μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον δείχνει να πυροβολεί στα τυφλά μέσα από αυτοκίνητο εν κινήσει.

Another huge scandal for Croatian government. Jutarnji list daily published video of deputy PM and agriculture minister from far right party Homeland movement, partner of ruling HDZ/EPP shooting from a gun through the car window. More: https://t.co/k1XEzb6cZq pic.twitter.com/Retv517oR2