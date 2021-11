Τραγωδία στο Τέξας: Οκτώ νεκροί σε συναυλία του Τράβις Σκοτ

Σε τραγωδία κατέληξε το φεστιβάλ μουσικής Astroworld του Tράβις Σκοτ στο Χιούστον του Τέξας. Χιλιάδες ήταν αυτοί που συνέρρευσαν στο NRG Park , για να απολαύσουν από κοντά τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Ωστόσο ακολούθησαν σκηνές χάους, όταν πλήθος κόσμου ποδοπατήθηκε με αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος abc13 σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής του Χιούστον το περιστατικό ξεκίνησε όταν το πλήθος των περίπου 50.000 ανθρώπων που βρισκόταν στον χώρο άρχισε να κινείται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής.

«Το πλήθος άρχισε να συμπιέζεται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής και αυτό προκάλεσε κάποιο πανικό και άρχισε να προκαλεί κάποιους τραυματισμούς. Είχαμε τουλάχιστον οκτώ επιβεβαιωμένους θανάτους απόψε και δεκάδες άτομα που τραυματίστηκαν», είπε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής και πρόσθεσε ότι «μεταφέραμε 17 ασθενείς στο νοσοκομείο… 11 από αυτούς με καρδιακή ανακοπή».

@HoustonFire Chief Peña and Harris County leaders brief media in regards to MCI at Astroworld Festival. @FireChiefofHFD pic.twitter.com/fisQXVT9Gp — Houston Fire Dept (@HoustonFire) November 6, 2021

#BREAKING At least 8 dead, several injured at US music festival: authorities pic.twitter.com/CWz85C56jW — AFP News Agency (@AFP) November 6, 2021

At least eight people have died and many others were injured at the Houston-area Astroworld music festival, local authorities say https://t.co/FxEiOSesPY — CNN (@CNN) November 6, 2021

Όπως αναφέρει το CNN, βίντεο που τραβήχτηκε νωρίτερα δείχνει εκατοντάδες ανθρώπους να τρέχουν βιαστικά μέσα από μια είσοδο VIP στον χώρο του φεστιβάλ ρίχνοντας ανιχνευτές μετάλλων και αγνοώντας το προσωπικό ασφαλείας προτού ασφαλιστούν οι πύλες από έφιππους αξιωματικούς.

Πηγές: Reuters, AFP, CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ