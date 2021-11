Συμφωνία της Pfizer για φθηνό χάπι κατά της Covid σε φτωχότερες χώρες

Η Pfizer ανακοίνωσε συμφωνία αδειοδότησης για τη θεραπεία της κατά της Covid. Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αμερικανικός φαρμακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε μια συμφωνία για να διαθέσει το αντιιικό του φάρμακο πιο φθηνά σε φτωχότερες χώρες, εάν περάσει τις δοκιμές και πάρει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών. Η Pfizer, η οποία παράγει επίσης εμβόλιο κατά της Covid με τη γερμανική BioNTech, έκανε γνωστό ότι είχε υπογράψει συμφωνία για την παραγωγή του χαπιού Paxlovid σε κατασκευαστές γενόσημων φαρμάκων, χωρίς να λάβει δικαιώματα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο CEO της εταιρείας Aλμπερτ Μπουρλά με ανάρτησή του στο Twitter.

«Ανακοινώσαμε μια σημαντική συμφωνία με τη @MedsPatentPool

για να επεκτείνουμε την πρόσβαση στο υποψήφιο από του στόματος αντιιικό μας, που αναμένει έγκριση, σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αποτελούν το 53% του παγκόσμιου πληθυσμού – περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια άτομα».

We have announced an important agreement with the @MedsPatentPool to expand access to our oral antiviral candidate, pending authorization or approval, in low- and middle-income countries that make up ~53% of the world’s population – more than 4B people: https://t.co/BcDTRL8HIS

— Albert Bourla (@AlbertBourla) November 16, 2021