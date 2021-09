Pfizer: Μεγάλης κλίμακας δοκιμή δείχνει ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές για παιδιά 5-11 ετών (video)

Η Pfizer και η BioNTech ανέφεραν ότι το εμβόλιό τους για την Covid-19 είναι ασφαλές και παρήγαγε ισχυρές αντιδράσεις αντισωμάτων σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών, σε μεγάλης κλίμακας δοκιμή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα τα ευρήματα θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για την έναρξη του εμβολιασμού των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα σε διάστημα μηνών.

BREAKING: Pfizer says its Covid-19 vaccine is safe and produces strong antibodies in children as young as five years old in a large-scale trial https://t.co/OklUvj8XTb pic.twitter.com/Ry9T1lCQLI

Στην έρευνα συμμετείχαν 2.268 άτομα στα οποία χορηγήθηκαν δύο δόσεις 10 μικρογραμμαρίων – το 1/3 δηλαδή των δόσεων που έχουν χορηγηθεί σε ενήλικες – και παρήγαγαν επίπεδα αντισωμάτων παρόμοια με αυτά σε έρευνες για άτομα ηλικίας 16-25 ετών που έλαβαν τη δόση για τους ενήλικες, με παρόμοιες παρενέργειες.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο CEO της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά κάνοντας λόγο για συναρπαστικά νέα που αφορούν οικογένειες.

Today, we shared positive topline results from the pivotal trial of our COVID-19 vaccine in children 5 to 11 years of age: https://t.co/jQrvb6MZ6w

This is exciting news for families.

— AlbertBourla (@AlbertBourla) September 20, 2021