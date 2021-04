Οι Πρέσβεις της ΕΕ συμφώνησαν για διαπραγματεύσεις με το ΕΚ για το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό

Οι πρέσβεις της ΕΕ συμφώνησαν για εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση για ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό θα διευκολύνει την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 παρέχοντας απόδειξη ότι ένα άτομο είτε εμβολιάστηκε κατά του COVID-19, έλαβε αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής ή ανάρρωσε από την COVID-19.

Το νομικό πλαίσιο του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού αποτελείται από δύο νομοθετικές προτάσεις. Η πρώτη αφορά πολίτες της ΕΕ και μέλη των οικογενειών τους και η δεύτερη αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που μένουν νόμιμα ή κατοικούν νόμιμα στην επικράτεια ενός κράτους μέλους.

Σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις, θα είναι δυνατή η χρήση του πιστοποιητικού σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Θα εισαχθεί επίσης στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα είναι επίσης ανοικτό σε πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται παγκοσμίως.

Για «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» κάνει λόγο η Πρόεδρος της Κομισιόν μετά την ανακοίνωση της διαπραγματευτικής θέσης του Συμβουλίου για τις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσον αφορά στο πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό.

Ειδικότερα, η Ούρσουλα Φον. Ντερ Λάιεν ανέφερε:

«Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός: μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο μας για τη θέσπιση του πιστοποιητικού έως τον Ιούνιο, ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια αυτό το καλοκαίρι.

Το πιστοποιητικό θα γίνει αποδεκτό σε όλη την ΕΕ και είναι διαθέσιμο για όλους. Προς το παρόν πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί αλλά είναι καιρός να προετοιμαστούμε!».

Important step forward: it brings us closer to our goal of having the certificate in place by June, to enable Europeans to travel safely this summer.

The certificate will be accepted across EU & available for everyone. For now we have to remain cautious but it’s time to prepare! https://t.co/H1E4Gd9Mlo

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2021