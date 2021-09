Έκρηξη στο Γκέτεμποργκ: Περίπου 25 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο

Περίπου 25 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο κατοικιών νωρίς σήμερα το πρωί στο Γκέτεμποργκ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TT.

#News #Breaking news #Very urgent Over 20 injured after EXPLOSION in residential building in Gothenburg, Sweden – reports pic.twitter.com/NgqOYYNXT9

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) September 28, 2021