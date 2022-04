Κωνσταντινούπολη: Τουλάχιστον 10 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη

Μεγάλη περιγράφεται η έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη, στη συνοικία Μπέγιογλου. Τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι τέσσερις πολυκατοικίες εκκενώθηκαν λόγω διαρροής αερίου, ενώ άλλες πληροφορίες μιλούν για βραχυκύκλωμα σε υπόγεια καλώδια. Ήδη έχουν αναφερθεί δέκα τραυματίες. Κατά πληροφορίες, φρεάτια άνοιξαν από την έκρηξη. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, από την προηγούμενη ημέρα έβγαιναν καπνοί.

A powerful #explosion occured in #Istanbul

According to media reports, at least 10 people were injured pic.twitter.com/QmSAi94Wet

