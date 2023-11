Κομμένη στα δύο η Λωρίδα της Γάζας – Χωρίς τηλέφωνα και ίντερνετ οι ισραηλινοί, ολονύχτιες μάχες

Εντελώς περικυκλωμένη είναι η πόλη της Γάζας από τις ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός στρατός που συνεχίζει τον ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Χαμάς, με αδιάκοπες πυραυλικές επιθέσεις, βομβαρδισμούς και επιδρομές.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, τόνισε απόψε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει πλήρως την πόλη της Γάζας και χώρισαν τον παράκτιο θύλακα στα δύο.

Σημείωσε ότι τα στρατεύματα υπό την ηγεσία της μονάδας αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Golani «έφτασαν στην ακτογραμμή και την κρατούν». «Σήμερα υπάρχει βόρεια Γάζα και νότια Γάζα», λέει ο Χαγκάρι. Υποστηρίζει ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιτρέπει στους αμάχους να φεύγουν από τη βόρεια Γάζα και να κατευθυνθούν νότια.

Ο Χαγκάρι πρόσθεσε ότι ο στρατός πραγματοποιεί εκτεταμένες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας αυτή την ώρα. «Υπάρχουν τώρα εκτεταμένα πλήγματα σε υποδομές τρομοκρατίας, κάτω και πάνω από αυτές», σημείωσε.

Επιπλέον, διέκοψε το διαδίκτυο και τις τηλεφωνικές γραμμές στη Λωρίδα της Γάζας.

Από πλευράς του ο Αρχηγός του Επιτελείου του ισραηλινού στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι λέει ότι ο στρατός είναι «έτοιμος ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει στην επίθεση στο βορρά», καθώς τις τελευταίες εβδομάδες αμύνεται από καθημερινές επιθέσεις πυραύλων και ρουκετών της Χεζμπολάχ. «Θέσαμε ως στόχο να βελτιώσουμε την κατάσταση ασφάλειας στα σύνορα, όχι μόνο στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Χαλέβι κατά τη διάρκεια αξιολόγησης στην 210η Μεραρχία στο βόρειο Ισραήλ σήμερα.

Από πλευράς της η Χαμάς λέει ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί «έντονους βομβαρδισμούς» γύρω από πολλά νοσοκομεία στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, λίγο μετά τη διακοπή των τηλεπικοινωνιών. «Για περισσότερο από μία ώρα, έντονοι βομβαρδισμοί πραγματοποιούνται γύρω από νοσοκομεία», λέει ο Salama Marouf, επικεφαλής του γραφείου μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς.

Προειδοποιητικές σειρήνες ρουκετών ηχούν και στο Τελ Αβίβ και σε άλλες κοινότητες σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, καθώς νέος καταιγισμός ρουκετών σημειώνεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε νωρίτερα την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών στη βόρεια πόλη Κιριάτ Σμόνα. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το μπαράζ ήρθε ως απάντηση σε φερόμενη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε αυτοκίνητο πολιτών στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τρία μικρά παιδιά. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τους ισχυρισμούς για αεροπορική επιδρομή. Τοπικά μέσα αναφέρονται στο χτύπημα λέγοντας ότι οι τέσσερις νεκροί είναι συγγενείς δημοσιογράφου που επίσης τραυματίστηκε στη συγκεκριμένη επίθεση.

Νωρίτερα, τέσσερις διασώστες τραυματίστηκαν στον νότιο Λίβανο, στα σύνορα με το Ισραήλ, από ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον δύο ασθενοφόρων που ανήκαν σε τοπικό σύλλογο, ανακοίνωσε ο σύλλογος αυτός και μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας πριν από μια εβδομάδα, έχουν πλήξει περισσότερους από 2.500 στόχους από χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν στρατόπεδο προσφύγων στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας τα ξημερώματα της Κυριακής, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας. Πρόκειται για τον καταυλισμό Μαγκάζι στην κεντρική Γάζα όπου τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους. Ο καταυλισμός βρίσκεται στη ζώνη εκκένωσης όπου ο ισραηλινός στρατός είχε προτρέψει τους Παλαιστίνιους πολίτες στη Γάζα να αναζητήσουν καταφύγιο.

Η Ερυθρά Ημισέληνος υποστηρίζει ότι χτυπήθηκε κτήριο κοντά και στο νοσοκομείο, Αλ Κουτς. Μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα και εικόνες τραυματισμένων από το χτύπημα. Είκοσι ένα μέλη από την ίδια οικογένεια Παλαιστινίων σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις που είχαν ως στόχο τη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Λωρίδα της Γάζας.

Στρατεύματα επιχείρησαν επίσης στις πόλεις Τζενίν και Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης, ενώ αναφέρθηκαν κάποιες συγκρούσεις. Από τις 7 Οκτωβρίου, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν συλλάβει 1.350 καταζητούμενους Παλαιστίνιους σε όλη τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 850 που συνδέονται με τη Χαμάς. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, περισσότεροι από 130 Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, και σε ορισμένες περιπτώσεις από εποίκους, από τις 7 Οκτωβρίου.

Σε ενημέρωση των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι αποκάλυψε νέες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών και στοιχεία που δείχνουν ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί ιατρικές εγκαταστάσεις στη Λωρίδα της Γάζας για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Ο Χαγκάρι παρουσίασε ένα βίντεο που δείχνει μια υπόγεια είσοδο στο νοσοκομείο Sheikh Hamad, η οποία, όπως λέει, συνδέεται με τα δίκτυα τούνελ της Χαμάς. Ένα άλλο βίντεο δείχνει ενόπλους της Χαμάς να ανοίγουν πυρ κατά των ισραηλινών δυνάμεων από το νοσοκομείο.

In a briefing to international media outlets, IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari reveals new intelligence information and evidence showing Hamas's use of medical facilities in the Gaza Strip for terror purposes.



Hagari presents a video showing an underground entrance from… pic.twitter.com/CzRyXnwnel