Κλιμάκωση μεταξύ Νέου Δελχί και Ισλαμαμπάντ – Ινδικά μαχητικά εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον πακιστανικών αεροπορικών βάσεων

Ινδικά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον τριών αεροπορικών βάσεων στο Πακιστάν, ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (10/5) εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου, ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους αέρος-εδάφους εναντίον των βάσεων Νουρ Χαν, Μουρίντ και Σορκότ της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

«Η Ινδία θα πρέπει τώρα να αναμένει την απάντηση μας», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.

Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού προσέθεσε πως η πλειονότητα των ινδικών πυραύλων αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα της χώρας και όσοι τη διαπέρασαν δεν πέτυχαν τους στόχους τους.

Ακόμα σημείωσε ότι το Πακιστάν έχει ηλεκτρονικά αποτυπώματα όλων των πυραύλων και γνωρίζει από πού προήλθαν.

Όπως ανακοίνωσε η Αρχή Αεροδρομίων του Πακιστάν μετά τα ινδικά πλήγματα, ο εναέριος χώρος της χώρας θα παραμείνει κλειστός για όλους του τύπους αεροσκαφών από τις 3:15 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ. (τοπική ώρα).

Νωρίτερα εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού ανέφερε στην κρατική τηλεόραση ότι η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι έπεσαν σε ινδικό έδαφος.

«Θέλω να σας μεταφέρω συγκλονιστικά νέα, καθώς η Ινδία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους. Ένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους έπεσε στο Ανταμπούρ, οι υπόλοιποι πέντε πύραυλοι έπληξαν το Αμριτσάρ στο ινδικό κρατίδιο Παντζάμπ», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο μεταδόθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου (τοπική ώρα, μεσάνυχτα στην Ελλάδα).

