Κιρ Στάρμερ: Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρειάζεται να επιλέξει μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, απέρριψε την ιδέα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να επιλέξει μεταξύ στενότερων δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «δεν θα γυρίσει ποτέ την πλάτη» στη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε να ενισχύσει τους δεσμούς με την Ευρώπη. Μιλώντας στο Ετήσιο Δείπνο του Δημάρχου του Λονδίνου στο Guildhall, μια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Corporation of the City of London και όπου ο Πρωθυπουργός παραδοσιακά αναφέρεται σε διεθνή ζητήματα, τόνισε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει «επικίνδυνους καιρούς» και ότι η σταθερότητα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη, με τη Βρετανία να συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία ενάντια στη Ρωσία, την οποία χαρακτήρισε «απρόβλεπτο και όλο και πιο απελπισμένο επιτιθέμενο».

Παρά τις φήμες ότι ο Τραμπ μπορεί να ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη ή να μειώσει τη στήριξη στην Ουκρανία, ο Στάρμερ υποσχέθηκε να ενισχύσει τους δεσμούς τόσο με την Αμερική όσο και με την Ευρώπη. Αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνάντηση με τον Τραμπ, όπου του υποσχέθηκε βαθύτερη επένδυση στη διατλαντική συνεργασία.

Τόνισε την ανάγκη για «ενίσχυση της ασφάλειας ως θεμέλιο της οικονομίας» και την προετοιμασία του Ηνωμένου Βασιλείου για να «αγωνιστεί πιο σκληρά στη διεθνή σκηνή για τα εθνικά του συμφέροντα»

Ανταπόκριση – Λονδίνο: Νατάσα Καντζάβελου

