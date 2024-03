Κίνα-ΟΠΕΚ: Ενεργειακή “διασύνδεση” και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ Χάιθαμ αλ Γκάις έδωσε έμφαση στην “διασύνδεση” του διεθνούς πετρελαϊκού οργανισμού με την Κίνα στον ενεργειακό τομέα, ενώ ζήτησε την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας με την δεύτερη μεγαλύτερη σε μέγεθος οικονομία παγκοσμίως.

Οι χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ “θα συνεχίσουν να παρέχουν την οικονομικά προσιτή ενέργεια την οποία έχει ανάγκη η Κίνα, προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση που έχει για ενέργεια, με την διασύνδεσή μας στην σφαίρα της ενέργειας να υπογραμμίζει τον δυναμισμό της σχέσης μας”, δήλωσε ο αλ Γκάις στην 7η συνάντηση υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου ΟΠΕΚ-Κίνας.

The 7th High-level Meeting of the OPEC-China Energy Dialogue was held today at the OPEC Secretariat in Vienna.



The Meeting was co-chaired by HE Haitham Al Ghais, Secretary General of OPEC, and HE Zhang Jianhua, Administrator of the National Energy Administration of the People’s… pic.twitter.com/d2x79cEN3O