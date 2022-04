Κίνα: Κατέρρευσε εξαώροφη πολυκατοικία – Δεκάδες εγκλωβισμένοι και αγνοούμενοι

Δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι ή έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμμια εξαώροφου κτηρίου το οποίο κατέρρευσε χθες σε πόλη της κεντρικής Κίνας.

Changsha apartment building 🏢 collapse: so far the casualties are unknown. pic.twitter.com/5ga54bZ0KW

— Eddie Du (@Edourdooo) April 29, 2022