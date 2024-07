Κίνα: Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο – Τουλάχιστον 16 νεκροί

Σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους στοίχισε τη ζωή η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη σε εμπορικό κέντρο στη νοτιοδυτική Κίνα σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των θυμάτων που μεταδόθηκε σήμερα από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, το οποίο επικαλέστηκε αξιωματούχους των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στον τόπο της τραγωδίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ (τοπική ώρα· περίπου είκοσι λεπτά μετά τις 15:00 ώρα Ελλάδας) στο εμπορικό κέντρο, στο ισόγειο κτιρίου 14 ορόφων, στην πόλη Τσιγκόνγκ (2,4 εκατ. κάτοικοι), στην επαρχία Σετσουάν, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο, καλύπτοντας την περιοχή με πυκνούς καπνούς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

A MASSIVE fire in China leaves 8 dead and many trapped in a Zigong shopping mall.



More confirmation of Hanke’s School Boy’s Theory of History: It’s just one damn thing after another.pic.twitter.com/7OCuGbnNKZ — Steve Hanke (@steve_hanke) July 17, 2024

Περίπου τέσσερις ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 75 εγκλωβισμένοι στο εμπορικό κέντρο είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια.

The #death toll from the department store fire in Zigong City, SW China's Sichuan Province, has risen to 16 as of around 3 a.m. on Thursday, according to the local fire and rescue headquarters. According to preliminary investigations, the fire was caused by construction work. pic.twitter.com/uA9wW8EXzv — China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 18, 2024

Οι νυχτερινές εργασίες διάσωσης τερματίστηκαν στις 3:00 π.μ. (1900 GMT την Τετάρτη), δήλωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας CCTV.

A fire broke out in a department store at about 6 pm on Wednesday in Zigong, SW.China's Sichuan Province. As of 8:20 pm, 30 trapped people had been rescued by firefighters. The latest reports said 6 people were killed due to the fire. pic.twitter.com/vxv8oM8J7O — Global Times (@globaltimesnews) July 17, 2024

Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι η πυρκαγιά οφειλόταν σε οικοδομικές εργασίες. Περαιτέρω έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό της συγκεκριμένης αιτίας της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

