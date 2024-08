Κίεβο: Η εισβολή στο Κουρσκ μοχλός πίεσης για δίκαιες συνομιλίες με τη Μόσχα

Σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου δήλωσε ότι η διασυνοριακή εισβολή του Κιέβου στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας και η κατάληψη πάνω από 1000 τετραγωνικών χιλιομέτρων ρωσικού εδάφους, ήταν αναγκαία ώστε να δεχτεί η Μόσχα την έναρξη «δίκαιων, ειρηνευτικών» συνομιλιών. Ο Μιχαήλο Ποντολιάκ είπε ότι η Ουκρανία δεν ενδιαφέρεται να καταλάβει το Κουρσκ, αλλά πρέπει να αναγκάσει τη Ρωσία να αρχίσει συνομιλίες με τους όρους του Κιέβου.

«Πρέπει να προκαλέσουμε σημαντικές τακτικές ήττες στην Ρωσία», έγραψε ο Ποντολιάκ σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram. «To Κρεμλίνο ωστόσο ήδη διαμήνυσε ότι η ιδέα των ειρηνευτικών συνομιλιών μπαίνει στον πάγο μετά την εισβολή στο Κουρσκ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν να προειδοποιεί ότι ο μόνος στόχος είναι «η εκδίωξη του εχθρού από το ρωσικό έδαφος».

Σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους, έχουν απομακρυνθεί εσπευσμένα σχεδόν 200.000 άνθρωποι αφότου άρχισε η ουκρανική επιχείρηση, πριν από 10 ημέρες. «Εκτοπισμένοι φέρεται να οδηγούνται στη Μαριούπολη», σύμφωνα με ουκρανικά μέσα.

Δέκα ημέρες μετά την επίθεση στη ρωσική μεθόριο, ο ουκρανικός στρατός πανηγυρίζει δίνοντας στη δημοσιότητα μονταρισμένα βίντεο από τις πρώτες στιγμές της εισβολής στην περιφέρεια του Κούρσκ. Καταγράφονται βολές από ουκρανικά τεθωρακισμένα και κατεστραμμένα κτίρια, μέσα από τα οποία ξεπηδούν Ρώσοι στρατιώτες να κουνούν λευκό μαντήλι, για να παραδοθούν.



Ο Ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ότι έχει διεισδύσει βαθύτερα με την κατάληψη του χωριού Μπόρκι και δηλώνει ότι ελέγχει πλήρως την Σούτζα, όπου έχει εγκαταστήσει γραφείο στρατιωτικής διοίκησης. Στην στρατηγικής σημασίας πόλη των 5.000 κατοίκων υπάρχουν υποδομές για το φυσικό αέριο που φτάνει από τη Σιβηρία, το οποίο ρέει μέσω ουκρανικών αγωγών στην Ευρώπη, κυρίως σε Σλοβακία και Ουγγαρία.

AFU General Staff showed footage of the first hours of the operation in Kursk region



The released footage shows demining, border crossings, destruction of the defensive lines of the Russian armed forces, the work of aviation, artillery and captured Russian servicemen. pic.twitter.com/qGVGmu9Frg