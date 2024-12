Καζακστάν: 28 οι επιζώντες από τη συντριβή αεροπλάνου με 67 επιβάτες – Βίντεο από τη συντριβή και τις διασώσεις

Εικοσιπέντε άνθρωποι έχουν επιζήσει μετά τη συντριβή αεροπλάνου της αεροπορικής εταιρείας Azerbaijan Airlines με 67 επιβαίνοντες κοντά στην πόλη Άχταου, στο δυτικό Καζακστάν, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές ιατρικές αρχές. “Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, υπάρχουν 28 επιζώντες, μεταξύ αυτών δύο παιδιά. Όλοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο”, ανέφερε το υπουργείο έκτακτης ανάγκης του Καζακστάν στο Telegram.

Σύμφωνα με τις αρχές του Καζακστάν, στο αεροπλάνο επέβαιναν 67 άνθρωποι, 62 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος. Η υπηρεσία Τύπου του υπουργείου Μεταφορών του Καζακστάν ανέφερε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν 37 πολίτες του Αζερμπαϊτζάν, έξι πολίτες του Καζακστάν, τρεις πολίτες της Κιργιζίας και 16 Ρώσοι πολίτες.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε βίντεο απο τη στιγμή διάσωσης επιζώντων.

🔴As a result of the #AZALplanecrash in #Aktau, 12 people survived pic.twitter.com/QvT9CvdTmv