Κατέπεσε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος AN-26 στη Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 2 τραυματίες

Ενας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη συντριβή ενός ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους Antonov-26 κατά τη διάρκεια «τεχνικής πτήσης» στην περιοχή της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Mέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το πόσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Οι περιφερειακές αρχές της Ζαπορίζια ανακοίνωσαν ότι σύμφωνα με τις πρώτες, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το αεροσκάφος χτύπησε πάνω σε έναν στύλο ηλεκτροδότησης και ο κινητήρας του άρπαξε φωτιά.

