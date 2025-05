Κατάρρευση γέφυρας με εκτροχιασμό τρένου σε περιφέρεια της Ρωσίας που συνορεύει με την Ουκρανία – Τουλάχιστον επτά νεκροί

Μια γέφυρα κατέρρευσε στη ρωσική περιοχή Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία, προκαλώντας δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη επιβατική αμαξοστοιχία, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου τριάντα τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Μπριάνσκ, Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

«Εξαιτίας της κατάρρευσης γέφυρας πάνω σε σιδηροτροχιές δυστυχώς έχουμε επτά θανάτους» και «τριάντα θύματα, συμπεριλαμβανομένων δυο παιδιών, διακομίστηκαν σε ιατρικά κέντρα της περιφέρειας Μπριάνσκ», ενώ «δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί, βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση», ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπόγκομαζ μέσω Telegram.

Ο μηχανοδηγός τρένου το οποίο συγκρούστηκε με τη γέφυρα που κατέρρευσε –πάνω της βρίσκονταν οχήματα εν κινήσει– είναι ανάμεσα στους νεκρούς, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων RIA και TASS.

Νωρίτερα ο κυβερνήτης του Μπριάνσκ σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε πως «δυστυχώς, υπάρχουν θύματα».

Πρόσθεσε ότι η κατάρρευση σημειώθηκε στην περιοχή Βιγκονίτσκι, όπου βρίσκεται ομοσπονδιακός αυτοκινητόδρομος.

The bridge collapse in Bryansk Oblast occurred just seconds before a passenger train was about to pass beneath it.



According to SHOT, the train’s locomotive crashed into the already fallen structure of the overpass, which consisted of a two-lane road. The roadway had collapsed… pic.twitter.com/O6WyxAOKbl