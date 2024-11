Kαταιγίδα Μπερτ: Συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές καταστροφές  και  προβλήματα  σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο

Περισσότερες από 200 προειδοποιήσεις για πλημμύρες παραμένουν σε ισχύ σε ολόκληρη την Αγγλία και την Ουαλία.

Ανταπόκριση: Νατάσα Καντζάβελου

Πολλές περιοχές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από την υψηλή στάθμη των υδάτων, ιδίως σε αγροτικές και παράκτιες περιοχές. Πολλοί Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι παραμένουν κλειστοί λόγω των βαθιών υδάτων και των καθιζήσεων.

Στη νοτιοανατολική Αγγλία, η βροχή αναμένεται να υποχωρήσει τη Δευτέρα, ενώ στην Βορειοδυτική, οι καταρρακτώδεις βροχές και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να συνεχιστούν.

Massive floods due to storm bert in Pontypridd of South Wales, UK 🇬🇧 (24.11.2024)



