Καταιγίδα Κιαράν: Τουλάχιστον 10 νεκροί – Πολλά προβλήματα στις μεταφορές σε όλη την Ευρώπη

Η καταιγίδα Κιαράν, που πλήττει από χθες, Πέμπτη, την Ευρώπη, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ένα 5χρονο παιδί από την Ουκρανία στο Βέλγιο, ενώ έχει επίσης προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, με κλειστά λιμάνια και πτήσεις που ματαιώνονται.

Η καταιγίδα, η οποία κινήθηκε προς ανατολάς αφού έπληξε την ακτή του Ατλαντικού, προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων στην Τοσκάνη, στην κεντροβόρεια Ιταλία, όπου σημειώθηκαν βροχοπτώσεις ρεκόρ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Αυτό που συνέβη αυτή τη νύχτα στην Τοσκάνη έχει όνομα: κλιματική αλλαγή», έγραψε στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X ο κυβερνήτης της Τοσκάνης Εουτζένιο Τζάνι, ο οποίος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πτώσεις δένδρων που προκλήθηκαν από σφοδρές ριπές ανέμου ευθύνονται για τα περισσότερα απ’ αυτά τα θανατηφόρα δυστυχήματα: δύο νεκροί στο Βέλγιο, δύο στη Γαλλία, ένας στο κέντρο της Μαδρίτης, ένας στη Γερμανία και ένας έβδομος στην Ολλανδία.

Στη φλαμανδική πόλη της Γάνδης, ένα παιδί από την Ουκρανία, το οποίο έπαιζε στο ύπαιθρο, τραυματίσθηκε από πτώση κλαδιών και υπέκυψε μερικές ώρες αργότερα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την εισαγγελία. Σε ένα άλλο επεισόδιο, μια 64χρονη γυναίκα, η οποία επισκεπτόταν την περιοχή προερχόμενη από τη Γερμανία, σκοτώθηκε επίσης σε πάρκο της πόλης. Η 31χρονη κόρη της τραυματίσθηκε σοβαρά.

Η καταιγίδα Κιαράν προκάλεσε τη διακοπή μέρους της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη Φλάνδρα και τα τρένα κυκλοφορούσαν χθες, Πέμπτη, με μειωμένη ταχύτητα στο υπόλοιπο του Βελγίου.

Η θαλάσσια κυκλοφορία διακόπηκε επίσης για όλη την ημέρα στη ζώνη του λιμανιού της Αμβέρσας.

Προβλήματα αντιμετώπισε και το αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Ωστόσο οι πτήσεις συνεχίσθηκαν παρά τις πολυάριθμες καθυστερήσεις.

