Kαναδάς: Αυτοκίνητο εμβόλισε πλήθος σε φεστιβάλ – Νεκροί και τραυματίες, όχι τρομοκρατία λένε οι Αρχές

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος σε υπαίθριο φεστιβάλ στην πόλη του δυτικού Καναδά, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Βανκούβερ, που βεβαιώνει πάντως ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα. Ο 30χρονος οδηγός, που οδηγούσε βαρύ όχημα, τέθηκε υπό κράτηση και αναζητείται το κίνητρό του. Έχει καταγραφεί ως ένας «μεμονωμένος ύποπτος», που ήταν γνωστός στην αστυνομία.

At this time, we are confident that this incident was not an act of terrorism.

Στις φωτογραφίες από τον τόπο που σημειώθηκε το περιστατικό, φαίνεται ένα μαύρο SUV με χτυπημένο το μπροστινό του μέρος, που ήταν το όχημα της επίθεσης. Aκολούθως νέες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του έλεγε στους περαστικούς ότι «λυπάται» και ζητούσε συγνώμη, ενώ ζητούσε να μην τον βιντεοσκοπούν. Μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι φαίνεται να αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Σε δήλωσή του στο CTV News, αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι είδε ένα μαύρο όχημα να οδηγεί άτακτα στο συγκεκριμένο χώρο.

Από την πρώτη στιγμή, πολίτες επιχείρησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειας στα θύματα, μέχρι να έρθουν οι διασώστες και να γίνει και η διακομιδή τους στα νοσοκομεία.

Η αστυνομία ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), πως «Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα ακριβή αριθμό για τους νεκρούς ή τους τραυματίες του συμβάντος, λέγοντας ότι το πρωί θα έχουν περισσότερες πληροφορίες, καθώς σε εξέλιξη είναι και οι διαδικασίες ταυτοποίησής τους.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3