Κάγια Κάλας κατά Τραμπ: Είναι σαφές ότι ο ελεύθερος κόσμος χρειάζεται έναν νέο ηγέτη

Η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλαςδήλωσε ότι έχει γίνει σαφές ότι «ο ελεύθερος κόσμος χρειάζεται έναν νέο ηγέτη», αντιδρώντας στη μετωπική σύγκρουση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

«Η Ουκρανία είναι Ευρώπη! Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας», είπε η Κάλας σε ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα ενισχύσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να αντεπιτίθενται στον επιτιθέμενο», πρόσθεσε. «Σήμερα, έγινε σαφές ότι ο ελεύθερος κόσμος χρειάζεται έναν νέο ηγέτη. Εναπόκειται σε εμάς, τους Ευρωπαίους, να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση».

Ukraine is Europe!

We stand by Ukraine.



We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the agressor.



Today, it became clear that the free world needs a new leader. It’s up to us, Europeans, to take this challenge.