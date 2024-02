Jam Master Jay: Δύο άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του αστέρα των Run-DMC

Δύο άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του αστέρα των Run-DMC Jam Master Jay.

Ο βαφτισιμιός του Karl Jordan Jr και ο παιδικός του φίλος Ronald Washington κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του το 2020 και τώρα καταδικάστηκαν από ενόρκους στη Νέα Υόρκη.

Το 37χρονο θύμα, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Jason Mizell, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι μέσα στο στούντιο ηχογράφησής του το 2002.

Ήταν μια από τις πιο διαβόητες δολοφονίες του χιπ χοπ, μαζί με εκείνες των εικονιδίων της ραπ Tupac Shakur και Notorious B.I.G.

Ο DJ ήταν μέλος των Run-DMC, ενός από τα πιο γνωστά ραπ συγκροτήματα της δεκαετίας του 1980.

Η εισαγγελία είχε ισχυριστεί ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν μια συμφωνία ναρκωτικών που πήγε στραβά. Και οι δύο άνδρες είχαν δηλώσει αθώοι.

Ένας τρίτος άνδρας, ο Τζέι Μπράιαντ, συνελήφθη καθώς κατηγορήθηκε το 2023 και θα δικαστεί ξεχωριστά το 2025 ή το 2026.

Οι Run-DMC, οι οποίοι στάθηκαν ενάντια στα ναρκωτικά στους στίχους των τραγουδιών τους, αποτελούνταν από τους Mizell, Joe “Run” Simmons και Darryl “DMC” McDaniels.

Οι επιτυχίες τους περιλαμβάνουν τα King Of Rock, It’s Tricky και μια διασκευή του Walk This Way των Aerosmith.

Πηγή: SkyNews

