Ιταλία: Αεροσκάφος έπεσε σε αυτοκινητόδρομο στη Μπρέσια – Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής

Ένα διθέσιο ιδιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε στον αυτοκινητόδρομο A21, έξω από την πόλη Μπρέσια της βόρειας Ιταλίας. Οι δυο επιβαίνοντες, ένας δικηγόρος από το Μιλάνο και η σύντροφός του, έχασαν τη ζωή τους.

#BREAKING: Small Plane Crashes Onto Highway Near Brescia, 2 Dead in Fiery Wreck.



Witnesses described the plane spiraling out of control before it suddenly dropped into traffic and erupted into flames.



The pilot and one passenger both elderly were trapped in the wreckage and… pic.twitter.com/iEyJjXBa4L