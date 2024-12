Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Βανουάτου, στον Ειρηνικό – Αναφορές για νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές, δείτε βίντεο

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ανοικτά των ακτών των νήσων Βανουάτου, στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως είδε πτώματα στην πρωτεύουσα των νήσων Βανουάτου, την Πορτ Βίλα.

Το επίκεντρο του σεισμού, που αρχικά εκτιμήθηκε πως ήταν μεγέθους 7,4 βαθμών, εντοπίστηκε μόλις 30 χιλιόμετρα δυτικά της Πορτ Βίλα, πρωτεύουσας της νησιωτικής χώρας, και το εστιακό βάθος του ήταν περίπου 43 χιλιόμετρα.

Μετά το σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι από το Σύστημα Προειδοποίησης των ΗΠΑ όπου λίγες ώρες αργότερα ήρθη.

Ο σεισμός, προκάλεσε ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα των Βανουάτου —την Πορτ Βίλα—, ανάμεσά τους στις πρεσβείες των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με βίντεο που επαλήθευσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνονται οι καταστροφές στο κτήριο της αμερικανικής πρεσβείας

First floor of American Embassy in Port Vila, Vanuatu is completely gone after 7.4 earthquake. It is feared that the staff of embassy was inside.

Internet is down and many other buildings have collapsed.

December 17, 2024#earthquake #terremoto #sismo #Vanuatu pic.twitter.com/n5CAzwPoix